Equinor хочет продать активы в Азербайджане

Норвежская энергетическая компания Equinor изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане стоимостью в примерно $1 млрд, включая долю в 7,27% в группе нефтегазовых месторождений Азери - Чираг - Гюнешли на шельфе Каспия.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, норвежская компания работает с Jefferies Financial Group Inc. для оценки интереса потенциальных покупателей к своим азербайджанским активам, к которым также относятся доли в других месторождениях на каспийском шельфе и в трубопроводе Баку - Тбилиси - Джейхан. Bloomberg указывает в числе заинтересованных покупателей государственную нефтекомпанию Азербайджана SOCAR, американскую ExxonMobil и японскую Inpex. При этом SOCAR имеет преимущественное право выкупа доли Equinor по условиям контракта.