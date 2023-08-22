Азербайджан и Узбекистан обсудили совместную разработку месторождений углеводородных ресурсов

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере, реализацию совместных проектов, в том числе разработку углеводородных ресурсов, цифровизацию, организацию взаимного обмена опытом, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно информации SOCAR, обсуждения прошли в ходе встречи президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшана Наджафа с министром энергетики Республики Узбекистан Джурабеком Мирзамахмудовым.

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном, основанное на дружественных отношениях, успешно развивается по всем направлениям.

Кроме того, было подчеркнуто, что особую роль в расширении связей между Азербайджаном и Узбекистаном играют взаимные визиты на высоком уровне.

Напомним, что в рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума между сторонами был подписан договор об участии "Узбекнефтегаза" в нефтегазовых проектах в Азербайджане, а также соглашение о сотрудничестве между SOCAR, министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и АО "Узбекнефтегаз" по участию SOCAR в нефтегазовых проектах в Узбекистане.