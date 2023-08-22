Еще одна возможность представлена для пользователей мобильного приложения ABB mobile. Теперь в приложении доступны продукты добровольного автострахования "Avto+" и "Avto Extra". Таким образом вы можете приобрести добровольное автострахование через ABB mobile на выгодных условиях, заплатив за каждый продукт всего 19 манатов в год.

Если ваш автомобиль получит ущерб на сумму более 5,000 манатов, выбрав продукт добровольного страхования "Avto+", вы можете получить страховую выплату до 5,000 манатов.

А если ущерб, покрытый обязательным страхованием и нанесенный другому водителю, достигнет 5,000 манатов, то, выбрав продукт добровольного страхования "Avto Extra", вы можете получить страховую выплату еще до 5,000 манатов.

Таким образом, при ущербе, причиненном в результате ДТП, будь то ваш автомобиль или автомобиль другого человека, вы можете увеличить сумму страховой выплаты от 5,000 до 10,000 манатов с помощью "Atəşgah Sığorta", партнера банка АВВ.

Каждый пользователь ABB mobile может легко воспользоваться этой функцией. Благодаря таким функциональным решениям, ABB mobile становится универсальной цифровой платформой, предоставляющей качественные и экономичные решения для финансовых потребностей в несколько кликов.

Информацию о современных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.