Статданные из США дали испульс росту нефтяных котировок

Мировые цены на нефть умеренно растут в среду утром после публикации данных Американского института нефти (API) о ее запасах в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,13%, до 84,14 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 79,8 доллара.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 августа снизились на 2,4 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго страны будут опубликованы позднее в среду, и аналитики полагают, что ведомство сообщит о сокращении показателя ещё сильнее - на 2,85 миллиона баррелей.

Нефтяные котировки снижались две предыдущие торговые сессии, также оказались в минусе по итогам всей предыдущей недели. По словам аналитиков, это связано с ожиданиями продолжения ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также укрепившимся долларом.

"Растущие ожидания того, что ФРС может продолжить цикл ужесточения политики, вместе с сильным курсом доллара, создают для нефтяного рынка сильные препятствия", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарно-сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). В то же время, по словам Паттерсона, снижение цен будет относительно краткосрочным.