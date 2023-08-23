ВТБ (Азербайджан) объявляет о возможности без комиссии оплачивать кредиты и пополнять карточные счета.

Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) теперь могут оплачивать свои кредиты и карточные счета в любое время суток через платежные терминалы и системы онлайн-платежей "Express Pay", "Keshpay" и "E-Pul".

"Внедрение возможности без комиссии оплачивать кредиты и пополнять карточные счета в широкой сети платежных терминалов "Express Pay" и "Keshpay" освободит клиентов нашего банка от необходимости стоять в очередях и посещать филиалы банка. Мы постоянно развиваем инфраструктуру обслуживания клиентов и стремимся внести свой вклад в развитие экосистемы платежей", - сказал Член правления, Директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

При погашении кредита и пополнении карточного счета указанными способами комиссия не взимается.

Отметим также, что без комиссии оплатить кредиты ВТБ (Азербайджан) можно на сайте: https://vtbpayment.3dsecure.az/.

О других способах оплаты кредита и пополнения счетов можно ознакомиться по ссылке: https://vtb.az/ru/personal/online-services/info-page/.