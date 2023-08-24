SOCAR AQS Sondaj Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş (SOCAR AQS Türkiye), дочерняя компания SOCAR AQS по интегрированному бурению и обслуживанию скважин, рада сообщить, что подписала контракт на оказание важнейших буровых услуг с Turkish Petroleum Corporation (TPAO), государственной нефтяной компанией Турецкой Республики.

Согласно условиям соглашения, SOCAR AQS Türkiye предоставит услуги по бурению для успешного освоения четырех нефтяных скважин на суше, расположенных в юго-восточном регионе Турции.

Это соглашение знаменует собой важную веху для обеих организаций, представляя собой стратегическое партнерство в энергетическом секторе. Ожидается, что это поддержит общий объем добычи нефти в стране, а также будет способствовать занятости в регионе.

Самир Моллаев, генеральный директор SOCAR AQS, сказал: "Используя свой обширный опыт и технологии, SOCAR AQS Türkiye стремится безопасно и эффективно осуществлять операции и обеспечивать максимальную производительность на протяжении всего проектного цикла".

"Это партнерство между SOCAR AQS Türkiye и TPAO подчеркивает взаимную приверженность стимулированию роста и развития энергетической отрасли региона. Мы с нетерпением ожидаем использования нашего технического опыта и укрепления долгосрочных отношений, которые будут способствовать успеху обеих сторон", - добавил Фамиль Халафов, региональный менеджер SOCAR AQS Türkiye.

SOCAR AQS заслужила репутацию надежного поставщика услуг, неизменно превосходя ожидания клиентов за счет применения инновационных технологий и привлечения квалифицированной и опытной рабочей силы. Компания останется надежным партнером по разработке решений для возможных будущих начинаний TPAO, взяв на себя обязательство обеспечивать безопасные и эффективные результаты как для существующих, так и для перспективных кампаний.

О SOCAR AQS

SOCAR AQS - интегрированная компания по управлению бурением и обслуживанием скважин, созданная в 2007 году Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), Nobel Energy и ООО "Абшерон Казма" (AQS). Компания обладает многолетним опытом в области бурения нефтяных и газовых скважин, предоставляя передовые технологии бурения и применяя новые методы управления. SOCAR AQS является пионером инновационного подхода в национальной буровой отрасли и имеет подтвержденный опыт в предоставлении безопасных и надежных решений. SOCAR AQS является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков с 2009 года и полностью соответствует всем применимым международным стандартам.

Дополнительная информация: https://www.socar-aqs.az/en

О SOCAR AQS Türkiye

SOCAR AQS Türkiye была основана в 2019 году как дочерняя компания SOCAR AQS. В том же году компания подписала контракт на бурение с китайской CAMC Engineering Co., Ltd-СП IC Ictas Construction Industries & Trade Inc. для проекта расширения подземного хранилища газа Туз Голу в Турции. В рамках контракта SOCAR AQS Türkiye пробурила и ввела в эксплуатацию 40 скважин в районе Туз Голу Аксарайского района Турции. Расширение подземного газохранилища Туз Голу имело жизненно важное значение для удовлетворения спроса Турции на природный газ, и SOCAR AQS Türkiye внесла свой вклад в успех этой важнейшей миссии.