ЦБ удовлетворил спрос на валютном рынке

24 августа 2023 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ), сообщает в четверг Day.Az.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 61,33 миллиона долларов США (рост по сравнению с предыдущим аукционом на 2,39 процента, или 1,43 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 59,9 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 2,186 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 28 марта 2023 года - 96,3 миллиона долларов.

Напомним, что средний спрос на валютных аукционах, организованных ЦБА в 2022 году, составил 52,4 миллиона долларов, в то время как предложение - 70 миллионов долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты на конкурентных условиях.