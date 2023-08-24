Значительно увеличились ассигнирования на восстановление освобожденных территорий
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В январе-июне 2023 года на строительно-монтажные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были израсходованы 1 миллиард 674 миллиона 529,9 тысячи манатов.

Согласно подсчетам Day.Az, основанным на отчете Государственного комитета статистики Азербайджана, это на 67,4%, или 674 миллиона 645 тысяч манатов больше соответствующего показателя 2022 года. За первые 6 месяцев 2022 года на строительно-монтажные работы на освобожденных территориях было направлено 999 миллионов 879,3 тысячи манатов.

     
Освобожденные районы Азербайджана I полугодие 2022 года (в тыс. манатов I полугодие 2023 года (в тыс. манатов)
Агдам 72638,3 134678,8
Физули 170945,6 314737,7
Ходжавенд 38876,2 34603,7
Шуша 51298,6 154999,2
Джебраил 218092,4 138505,2
Кяльбаджар 84758,5 344611,7
Губадлы 63574,2 67651,6
Лачин 107896,6 328972,3
Зангилан 191798,9 155769,7
Ходжалы - 38,1
 