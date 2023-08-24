Значительно увеличились ассигнирования на восстановление освобожденных территорий

В январе-июне 2023 года на строительно-монтажные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были израсходованы 1 миллиард 674 миллиона 529,9 тысячи манатов.

Согласно подсчетам Day.Az, основанным на отчете Государственного комитета статистики Азербайджана, это на 67,4%, или 674 миллиона 645 тысяч манатов больше соответствующего показателя 2022 года. За первые 6 месяцев 2022 года на строительно-монтажные работы на освобожденных территориях было направлено 999 миллионов 879,3 тысячи манатов.