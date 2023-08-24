https://news.day.az/economy/1592148.html Значительно увеличились ассигнирования на восстановление освобожденных территорий - ПОДРОБНОСТИ
Значительно увеличились ассигнирования на восстановление освобожденных территорий - ПОДРОБНОСТИ
В январе-июне 2023 года на строительно-монтажные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были израсходованы 1 миллиард 674 миллиона 529,9 тысячи манатов.
Согласно подсчетам Day.Az, основанным на отчете Государственного комитета статистики Азербайджана, это на 67,4%, или 674 миллиона 645 тысяч манатов больше соответствующего показателя 2022 года. За первые 6 месяцев 2022 года на строительно-монтажные работы на освобожденных территориях было направлено 999 миллионов 879,3 тысячи манатов.
|Освобожденные районы Азербайджана
|I полугодие 2022 года (в тыс. манатов
|I полугодие 2023 года (в тыс. манатов)
|Агдам
|72638,3
|134678,8
|Физули
|170945,6
|314737,7
|Ходжавенд
|38876,2
|34603,7
|Шуша
|51298,6
|154999,2
|Джебраил
|218092,4
|138505,2
|Кяльбаджар
|84758,5
|344611,7
|Губадлы
|63574,2
|67651,6
|Лачин
|107896,6
|328972,3
|Зангилан
|191798,9
|155769,7
|Ходжалы
|-
|38,1
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