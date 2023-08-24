ВТБ (Азербайджан) поддержал инклюзивный фестиваль детского творчества в Баку

ВТБ (Азербайджан) выступил генеральным спонсором фестиваля детского творчества, приуроченного ко дню рождения народного артиста республики Муслима Магомаева. Мероприятие состоялось в посольстве России в Баку. В нем приняли участие более 70 детей с инвалидностью.

Организатором фестиваля выступил Центр поддержки материнства и детства "Источник Жизни" в Азербайджане. Одной из главных целей мероприятия стала поддержка семей, в которых растут творческие дети с инвалидностью, их развитие и создание благоприятных условий для самореализации.

"ВТБ (Азербайджан) в рамках своей социальной ответственности сегодня активно поддерживает в стране развитие детского спорта и творчества. В этом году мы присоединились к организации летнего лагеря для детей из малообеспеченных семей, провели игровой образовательный проект для детей из приюта и многое другое. Сегодня мы рады стать частью значимого события, которое проводится в честь дня рождения великого артиста Азербайджана и направлено на развитие детей с инвалидностью", - отметил в своей речи на открытии фестиваля член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Ранее ВТБ (Азербайджан) поддержал уникальный в стране проект "Преврати баскетбольную площадку в произведение искусства". Дизайн победителя станет частью символики международного баскетбольного турнира Red Bull Half Court.