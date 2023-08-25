Румыния стала закупать больше азербайджанской сырой нефти

В январе-июле 2023 года Азербайджан экспортировал свыше 385,95 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов в Румынию, что составляет 2,48 процента от общего объема экспорта сырья из Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, в годовом исчислении данный показатель увеличился на 48,35 процента, или на 125,78 тысячи тонн.

Стоимость экспорта азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Румынию в указанный период составила 233,767 миллиона долларов США. Это на 23,31 процента, или на 44,188 миллиона долларов больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.