Официальный курс маната к основным валютам

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8327 маната соответственно, сообщает в пятницу Day.Az.

Курс азербайджанского маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу: