Официальный курс маната к основным валютам
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8327 маната соответственно, сообщает в пятницу Day.Az.

Курс азербайджанского маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8327

1 австралийский доллар

AUD

1,0889

1 аргентинский песо

ARS

0,0049

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3481

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0901

100 южнокорейских вон

KRW

0,1281

1 чешская крона

CZK

0,0759

100 чилийских песо

CLP

0,2013

1 китайский юань

CNY

0,2333

1 датская крона

DKK

0,2459

1 грузинский лари

GEL

0,6459

1 гонконгский доллар

HKD

0,2167

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,136

100 индонезийских рупий

IDR

0,0111

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,154

1 швейцарский франк

CHF

1,9174

1 израильский шекель

ILS

0,4466

1 канадский доллар

CAD

1,25

1 кувейтский динар

KWD

5,5087

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0193

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3654

1 мексиканский песо

MXN

0,101

1 молдавский лей

MDL

0,0957

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1582

100 узбекских сомов

UZS

0,0141

1 польский злотый

PLN

0,4094

1 российский рубль

RUB

0,018

1 сингапурский доллар

SGD

1,2527

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2608

1 турецкая лира

TRY

0,0656

1 тайваньский доллар

TWD

0,0534

1 таджикский сомони

TJS

0,1556

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,1641

1 новозеландский доллар

NZD

1,0036