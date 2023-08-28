Нефть медленно опускатеся на фоне неопределенности трейдеров

Мировые цены на нефть стабилизируются в понедельник утром, лишь чуть снижаясь, пока инвесторы оценивают пятничное выступление главы ФРС и ожидают макростатистику из США в ближайшие дни, свидетельствуют данные торгов.

КАк передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,15%, до 83,82 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 79,78 доллара.

Нефтяной рынок неизбежно реагирует на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В пятницу в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле он заявил, что Федрезерв готов продолжать повышать учётную ставку, поскольку считает, что инфляция в стране все еще находится на слишком высоком уровне.

Тем не менее, согласно данным CME Group, 80,5% аналитиков прогнозируют, что ФРС сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на своем заседании в сентябре. Остальные 19,5% ждут повышения до 5,5-5,75%.

Инвесторы также ожидают выхода статистики. В среду будет опубликована вторая оценка роста ВВП США во втором квартале. Первая оценка заявила о росте показателя на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). А в пятницу выйдет информация о безработице в США. Ожидается, что ее показатель в августе остался на уровне 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличится на 170 тысяч.