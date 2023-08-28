Цены на газ в Европе растут

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник растут на 4%, до 405 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 393,7 доллара (+1,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.09 мск их стоимость составляла 404,8 доллара (+4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 388,4 доллара за тысячу кубометров.

В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на заявление профсоюза Offshore Alliance сообщило, что работники морских газовых платформ большинством голосов поддержали условия, достигнутые в рамках переговоров с компанией Woodside по улучшению условий и оплаты труда. Это, как пишет агентство, предотвратило забастовку.

Ранее сообщалось о планах работников морских газовых платформ Woodside Energy Group в Австралии провести забастовку 2 сентября. Это могло бы привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ).