Свыше тысячи субъектов индивидуального предпринимательства начали деятельность на освобожденных территориях

В первом полугодии 2023 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было создано 69 новых предприятий и организаций, 1 238 новых субъектов индивидуального предпринимательства.

Согласно подсчетам Day.Az, основанным на отчете Государственного комитета статистики Азербайджана, в первом полугодии 2023 года на освобожденных от оккупации территориях было создано 623 новых рабочих места.

Отметим, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года число новых предприятий и организаций на освобожденных от оккупации территориях увеличилось на 68 процентов, субъектов индивидуального предпринимательства - на 11 процентов, а новых рабочих мест - в 2,4 раза.

Напомним, что за отчетный период наибольшее число предприятий (18) и субъектов индивидуального предпринимательства (472) создано в Агдаме, а наибольшее число рабочих мест - в Лачине (328) и Шуше (177).

В таблице ниже приведен перечень новых предприятий и организаций, субъектов индивидуального предпринимательства и рабочих мест по освобожденным районам за первое полугодие 2023 года.