Свыше тысячи субъектов индивидуального предпринимательства начали деятельность на освобожденных территориях - Экономическое возрождение Карабаха
В первом полугодии 2023 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было создано 69 новых предприятий и организаций, 1 238 новых субъектов индивидуального предпринимательства.
Согласно подсчетам Day.Az, основанным на отчете Государственного комитета статистики Азербайджана, в первом полугодии 2023 года на освобожденных от оккупации территориях было создано 623 новых рабочих места.
Отметим, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года число новых предприятий и организаций на освобожденных от оккупации территориях увеличилось на 68 процентов, субъектов индивидуального предпринимательства - на 11 процентов, а новых рабочих мест - в 2,4 раза.
Напомним, что за отчетный период наибольшее число предприятий (18) и субъектов индивидуального предпринимательства (472) создано в Агдаме, а наибольшее число рабочих мест - в Лачине (328) и Шуше (177).
В таблице ниже приведен перечень новых предприятий и организаций, субъектов индивидуального предпринимательства и рабочих мест по освобожденным районам за первое полугодие 2023 года.
|
Освобожденные от оккупации районы
Азербайджана
|Число новых организаций, рабочих мест и индивидуальных предпринимателей
|Число организаций
|Число рабочих мест
|Число индивидуальных предпринимателей
|Агдам
|18
|18
|472
|Физули
|7
|13
|333
|Ходжавенд
|3
|32
|24
|Шуша
|5
|177
|20
|Джебраил
|8
|28
|73
|Кяльбаджар
|7
|19
|42
|Губадлы
|4
|2
|97
|Лачин
|11
|328
|117
|Зангилан
|6
|1
|48
|Ходжалы
|0
|5
|12
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре