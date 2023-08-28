Назван объем инвестиций, которые будут вложены в промпарки Карабаха

В Агдамском промышленном парке и "Экономической зоне Аразской долины" в Джебраиле до сих пор статус резидента и нерезидента был предоставлен 31 хозяйствующему субъекту с инвестиционным капиталом более 200 миллионов манатов, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно информации Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, посредством этих субъектов бизнеса планируется создать в указанных промпарках более двух тысяч рабочих мест.

Агентство отмечает, что многие резиденты уже приступили к строительным работам, а некоторые из них ведут проектные работы, в ближайшее время ожидается начало строительства.

Напомним, что в целом статус резидента в промышленных зонах Азербайджана получили 134 субъекта предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности.

Общий объем их инвестиций составляет более 7,2 миллиарда манатов.