Денежная база еврозоны сократилась впервые с начала предыдущего десятилетия

Денежная база еврозоны в июле сократилась на 0,4%, что произошло впервые с мая 2010 года, следует из ежемесячного доклада по денежному агрегату M3 Европейского центрального банка (ЕЦБ), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Годовая динамика широкого денежного агрегата М3 сократилась до снижения на 0,4% в июле 2023 года с роста на 0,6% в июне", - говорится в докладе.

До этого широкая денежная база еврозоны сокращалась лишь дважды в истории: в ноябре-декабре 2009 года и в феврале-мае 2010 года.

Денежная база в узком определении сокращалась ежемесячно с начала года, следует из данных ЕЦБ. Так, годовой темп снижения более узкого денежного агрегата М1, включающего валюту в обращении и депозиты овернайт, в июле составил 9,2% по сравнению с уменьшением на 8% в июне, говорится в релизе.

Денежная база еврозоны включает в себя три составляющие: сумму денег в обращении и депозитов овернайт, срочные депозиты, а также договора РЕПО, акции и паи фондов денежного рынка и долговые ценные бумаги со сроком погашения до двух лет.

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