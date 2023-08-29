Курс маната к доллару, евро, рублю и прочим валютам на сегодня

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8402 маната соответственно, сообщает во вторник Day.Az.

Курс азербайджанского маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник: