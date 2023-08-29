Цены на нефть показывают минимальную динамику

Мировые цены на нефть демонстрируют минимальную разнонаправленную динамику во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы на этой неделе ожидают выхода ряда важных статистических данных в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на символические 0,01% - до 83,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - снижается на 0,02%, до 80,08 доллара.

В среду будет опубликована вторая оценка роста ВВП США во втором квартале. Первая оценка показала рост на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

В тот же день выйдут данные по динамике коммерческих запасов нефти в США. Аналитики ждут, что за неделю по 25 августа запасы сократились на 2,9 миллиона баррелей.

А в пятницу выйдет информация по безработице в США. Эксперты предполагают, что показатель в августе остался на уровне 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста на 187 тысяч в июле.