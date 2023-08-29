Цены на нефть перешли к росту после неопределенности утром

Мировые цены на нефть растут во вторник днем на фундаментальных факторах, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на символические 0,61%, до 84,39 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до 80,64 доллара.

"Рынок нефти остается в пределах диапазона, а базовая поддержка обусловлена сохраняющимся дефицитом топливных товаров... Азиатская (фондовая - ред.) сессия оказывает сегодня поддержку настроениям, но в целом рынок не спешит куда-либо двигаться в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ростом, при этом китайские биржи - примерно на 2%. Рынки оценивают меры стимулирования экономики, принятые китайскими властями. Китай - один из крупнейших импортеров нефти в мире, поэтому котировки сырья чувствительно к экономическим новостям из страны.

Инвесторы также продолжают ждать выхода данных о динамике коммерческих запасов нефти в США. Аналитики ждут, что за неделю по 25 августа запасы сократились на 2,9 миллиона баррелей. В две предыдущие недели запасы также сократились в сумме на 12 миллионов баррелей.