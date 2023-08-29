ЦБ и Всемирный банк обсудили будущие направления технической помощи
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) провели встречу, на которой обсудили будущие направления технической помощи, сообщает во вторник Day.Az.
Согласно данным ЦБА, состоялась встреча председателя ЦБА Талеха Кязымова с делегацией Всемирного банка во главе с новым менеджером по Азербайджану Стефани Шталльмайстер.
На встрече состоялся обмен мнениями о текущей деятельности ВБ в Азербайджане и новых рамках сотрудничества на 2023-2028 годы.
В то же время обсуждались вопросы, связанные с текущим сотрудничеством ВБ и ЦБА, состоянием реализации проектов и новыми направлениями технической помощи на будущий период.
Отметим, что в июне месяце текущего года ЦБ Азербайджана и Всемирный банк также обсуждали проекты технической помощи.
Напомним, что ранее сообщалось о назначении нового регионального менеджера ВБ по Азербайджану. До этого назначения Шталльмайстер занимала должность менеджера Всемирного банка по операциям во Вьетнаме, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.
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