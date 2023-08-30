Назван объем поставок газа через IGB в 1 полугодии

Объем транспортировки газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) в июне составил 1 178 785 МВтч против 1 071 576 МВтч в мае, сообщили Day.Az в компании ICGB, которая является оператором газопровода.

Таким образом, было зафиксировано 10-процентное увеличение поставок газа по данному интерконнектору в июне по сравнению с предыдущим месяцем.

В таблице ниже представлены месячные данные по объему транспортированного газа в первом полугодии:

Месяц Объем транспортировки (МВтч) Январь 1,305,818 Февраль 1 777 260 Март 1 300 982 Апрель 1 207 676 Май 1 071 576 Июнь 1 178 785 Итого 7 842 099

Объем транспортировки за этот период достиг пика в 1 777 260 МВтч в феврале, а самый низкий уровень был зафиксирован в мае - 1 071 576 МВтч.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.