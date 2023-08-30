Статданные из США подтолкнули нефть к росту

Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном недельном падении коммерческих запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,33%, до 85,19 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 81,5 доллара.

Инвесторы обращают внимание на данные API. По оценке организации, за неделю по 25 августа коммерческие запасы нефти в США упали на 11,5 миллиона баррелей. Официальная статистика будет опубликована ведомством позднее в среду. Аналитики прогнозируют уменьшение только на 3,3 миллиона баррелей после снижения на 6,1 миллиона неделей ранее.

Нефтяной рынок также ждет выхода данных по китайской экономике в четверг. Государственное статистическое управление КНР выпустит индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны. Ожидается, что в августе показатель вырос до 49,4 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее.