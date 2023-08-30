Стоимость азербайджанской нефти растет

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 августа повысилась на 0,65 доллара США и составила 89,21 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,65 доллара - до 88,2 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,73 доллара, составив 71,28 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 29 августа увеличилась на 0,63 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 85,87 доллара за баррель.