Цены на газ снижаются на европейских биржах

Биржевые цены на газ в Европе в среду снижаются более чем на 3%, до 380 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 384,1 доллара (-2,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.18 мск их стоимость составляла 379,5 доллара (-3,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 393 доллара за тысячу кубометров.

В понедельник цены на газ выросли на 8%, до 420 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях американской нефтегазовой компании Chevron - Gorgon и Wheatstone.