В Азербайджане названо число получивших образовательные кредиты

На сегодняшний день 3 342 студента подали заявки на получение образовательных кредитов в связи с осенним семестром 2023-2024 учебного года.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Фонде образовательных студенческих кредитов.

Было отмечено, что образовательные кредиты были предоставлены 1 712 студентам, в том числе 523 социальных кредита и 1 189 стандартных образовательных кредитов. 168 заявителям было отказано в предоставлении образовательного кредита.

Отметим, что лица, обучающиеся на уровне технического профессионального образования ступени профессионального образования, также уже могут подавать заявки на получение образовательных кредитов.