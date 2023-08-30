https://news.day.az/economy/1593750.html Петер Сийярто подчеркивает роль Азербайджана в энергобезопасности Венгрии
Петер Сийярто подчеркивает роль Азербайджана в энергобезопасности Венгрии
Азербайджан играет важную роль в нашей энергетической безопасности.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.
"Согласно достигнутому с Турцией соглашению, в 2024 году в Венгрию будет поставлено около 300 миллионов кубометров природного газа, что сделает Турцию первой транзитной страной", - добавил он.
Отметим, что 21 августа между турецкой компанией BOTAŞ и венгерской компанией MVM подписан контракт на экспорт природного газа.
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