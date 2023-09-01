Аналитики ожидают замедления инфляции в еврозоне

Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам августа замедлилась до 5,1% с 5,3% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 31 августа, в 12.00 мск.

В то же время ожидается публикация статистики по безработице в еврозоне в июле. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне июня в 6,4%.

В 10.55 мск федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные о безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что в августе показатель вырос до 5,7% с 5,6% в июле.

В 15.30 мск министерство труда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 26 августа. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 5 тысяч - до 235 тысяч заявок.

В то же время бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные о доходах и расходах населения в июле. Согласно прогнозам экспертов, доходы выросли по сравнению с июнем на 0,3%, а расходы - на 0,7%.

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