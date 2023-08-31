Азербайджан, страны Азии и Европы обсудят в Самарканде продовольственную безопасность

Международная конференция по продовольственной безопасности, организованная правительством Узбекистана при технической поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), пройдет 7−8 сентября в Самарканде. В одном из мероприятий в рамках конференции примут участие также компании из Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ, конференция организована в связи с Всемирным днем продовольствия, который традиционно отмечается 16 октября - в день образования ФАО. В ней примут участие министры и дипломаты более чем из 30 стран, а также представители международных организаций, финансовых и научных институтов - Шанхайской организации сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Всемирного банка, Исламской организации по продовольственной безопасности, Азиатского банка развития и других.

На конференции планируется обсуждение вопросов, связанных с национальными и международными стандартами безопасности пищевых продуктов, актуальными темами в области питания, обработки и качества пищевых товаров, а также аспектами экологической и продовольственной безопасности. В частности, Узбекистан презентует достижения в реформировании аграрного сектора и обратится к опыту мирового сообщества, чтобы наладить трансфер знаний и инновационных решений.

В рамках конференции пройдут выставка "Агропродовольственный потенциал Узбекистана" и первый Агропродовольственный инвестиционный форум Узбекистана. В форуме примут участие более 50 компаний из Азербайджана, Германии, Италии, Израиля, Венгрии, Республики Корея, Польши, Казахстана.

По оценкам ФАО, сегодня в условиях умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности находятся около 2,3 миллиарда человек в мире, из них четверть, или 566 миллионов, проживают в Азии.

"Предстоящее событие даст возможность проанализировать прогресс в достижении Цели устойчивого развития "Нулевой голод", которая включает конкретные задачи по улучшению продовольственной безопасности и питания, а также меры по развитию устойчивого сельского хозяйства к 2030 году", - сказал субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорел Гуцу.