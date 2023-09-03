В Китае назвали главное препятствие для инвестиций в страну
Официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин заявила, что напряженность в отношениях с США стала основным препятствием для привлечения в Китай инвестиций. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее словам, компании из других стран, в том числе из Соединенных Штатов, хотят расширить бизнес в Китае.
"Однако наибольшим риском, который сейчас влияет на инвестирование и ведение бизнеса в Китае, является то, что китайско-американские отношения значительно усилили нестабильность деловых ожиданий", - отметила Шу.
До этого министр торговли США Джина Раймондо на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявила, что Вашингтоне не намерен подавлять экономическое развитие Пекина.
29 августа сообщалось, что Пентагон в целях противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе представил программу "Репликатор", в рамках которой ожидается создание и развертывание тысяч бюджетных, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем.
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