В Китае назвали главное препятствие для инвестиций в страну

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин заявила, что напряженность в отношениях с США стала основным препятствием для привлечения в Китай инвестиций. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, компании из других стран, в том числе из Соединенных Штатов, хотят расширить бизнес в Китае.

"Однако наибольшим риском, который сейчас влияет на инвестирование и ведение бизнеса в Китае, является то, что китайско-американские отношения значительно усилили нестабильность деловых ожиданий", - отметила Шу.

До этого министр торговли США Джина Раймондо на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявила, что Вашингтоне не намерен подавлять экономическое развитие Пекина.

29 августа сообщалось, что Пентагон в целях противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе представил программу "Репликатор", в рамках которой ожидается создание и развертывание тысяч бюджетных, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем.