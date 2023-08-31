SOCAR и ADNOC обсудили следующего стадию разработки месторождения "Абшерон"

SOCAR и ADNOC обсудили реализацию следующего этапа месторождения "Абшерон", сообщает в четверг Day.Az.

Согласно информации Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с исполнительным директором по низкоуглеродным решениям и международному развитию национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Мусаббе Аль Кааби.

На встрече было отмечено успешное развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами, подчеркнуто значение участия компаний ОАЭ в проектах, реализуемых в энергетическом секторе Азербайджана.

Было подчеркнуто, в частности, что соглашение, подписанное в августе текущего года между SOCAR, Totalenergies и ADNOC о продаже 30-процентной доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон", будет способствовать дальнейшему укреплению стратегических связей между Азербайджаном и ОАЭ, полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон" и расширению добывающего потенциала Азербайджана. Было отмечено, что это внесет ценный вклад в повышение производственного потенциала.

Кроме того, на встрече обсуждались текущая ситуация по проекту "Абшерон", реализация следующего этапа разработки, низкоуглеродные решения и проекты возобновляемой энергетики.

Было отмечено, что ADNOC стимулирует развитие возобновляемых источников энергии в глобальном масштабе благодаря инвестициям в Masdar, крупнейшую компанию ОАЭ в области чистой энергии, которая реализует проект возобновляемых источников энергии общей мощностью 10 ГВт в Азербайджане. Также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что TotalEnergies в партнёрстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийское море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.

По первоначальным оценкам запасы месторождения составляют около 300 млрд кубометров.

Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана.