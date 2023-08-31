Состоялось мероприятие, посвященное добыче первого газа с месторождения "Абшерон"

Сегодня состоялось мероприятие по случаю добычи первого газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Как передает Day.Az, выступая на мероприятии со вступительной речью, председатель Наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что начало добычи на газоконденсатном месторождении "Абшерон" имеет важное значение для страны и компаний, участвующих в проекте.

Отметив, что соответствующим распоряжением главы азербайджанского государства 2023 год объявлен в стране "Годом Гейдара Алиева", министр экономики подчеркнул, что первая поставка газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон" осуществлена в этом году, что является знаменательным для Азербайджана. Он добавил, что интенсивно продолжаются работы по второму этапу разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон". Как отметил министр, успешное сотрудничество в энергетической сфере превратило нашу страну в надежного партнера на международном уровне. Напомнив, что 4 августа состоялась церемония подписания соглашения между SOCAR, Totalenergies и ADNOC о продаже 30-процентной доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон", он отметил, что это является очередным свидетельством наличия благоприятного инвестиционного климата в Азербайджане.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая, подчеркнул стратегическое значение запуска месторождения "Абшерон" в то время, когда важность источников поставок газа в мире определяется фактором безопасности. Он отметил, что соответственно усиливается роль Азербайджана как надежного поставщика энергии и растет спрос на энергоресурсы нашей страны. Шахбазов подчеркнул, что месторождение "Абшерон" не только диверсифицирует источники добычи и потребления газа в Азербайджане, но и станет важным источником дополнительных поставок газа в Европу.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф в своем выступлении рассказал о пути развития газоконденсатного месторождения "Абшерон", важных шагах, предпринятых за прошедшие годы совместно с международными партнерами. Он подчеркнул, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" внесет ценный вклад в повышение добывающего потенциала нашей страны и укрепление ее международных позиций. Также Ровшан Наджаф рассказал о работе, проделанной в рамках выполнения поручений главы государства относительно второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Выразив удовлетворение началом добычи на газоконденсатном месторождении "Абшерон", генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне отметил, что сотрудничество с SOCAR и недавно присоединившейся к проекту компанией ADNOC будет укрепляться. Он рассказал о работе, проводимой в настоящее время совместно с компаниями-партнерами по следующему этапу разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон". Пуянне отметил, что проект "Абшерон" полностью соответствует обязательствам TotalEnergies по переходу на низкоуглеродную энергию.

Исполнительный директор по низкоуглеродным решениям и международному развитию компании ADNOC Мусаббех аль Кааби выразил удовлетворение участием в мероприятии, посвященном добыче первого газа с месторождения "Абшерон", сказав, что этот проект является еще одним важным этапом в стратегических связях и энергетическом партнерстве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. Исполнительный директор отметил, что ADNOC внесет важный вклад в этот стратегический проект, основываясь на своем многолетнем богатом опыте в области производства низкоуглеродной энергии.

После выступлений был продемонстрирован видеоролик, посвященный началу разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".