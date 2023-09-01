ЕБРР готов поддержать производство зеленого водорода в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов поддержать инициативы Азербайджана в сфере производства зеленого водорода посредством предоставления технической помощи по разработке проектов, сказали в среду в банке в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

Кроме того, ЕБРР также может предоставить свои финансовые продукты, которые будут адаптированы к каждому проекту.

"ЕБРР уже поддержал Азербайджан в предварительной оценке потенциала низкоуглеродной водородной экономики в стране. Предварительный отчет, подготовленный международным консультантом, был опубликован в августе 2023 года. Согласно отчету, Азербайджан более чем способен производить возобновляемый водород для поддержки местной декарбонизации, и может поставлять конкурентоспособное по стоимости возобновляемое топливо в регионы с высоким спросом, такие как Европейский Союз", - отметили в ЕБРР.

Что касается возможности сотрудничества с другими международными организациями в Азербайджане по проектам зеленого водорода, в банке заявили, что будут этому рады.

"Партнерство лежит в основе деятельности ЕБРР. Сотрудничество с другими организациями позволяет банку использовать дополнительные навыки и опыт других международных финансовых учреждений и мобилизовать финансирование, особенно когда коммерческое софинансирование недоступно", - заявили в ЕБРР.

Отметим, что исследование, подготовленное консалтинговой компанией Advisian при поддержке ЕБРР, показывает, что с устоявшимися рынками переработки, аммиака и метанола и обширными системами распределения природного газа, которые могут быть преобразованы в водород, Азербайджан имеет большой потенциал для удовлетворения спроса на водород с низким содержанием углерода.

Водород может помочь обезуглерожить эти отрасли. Обладая большими объемами возобновляемых ресурсов, а также прямым доступом к запасам природного газа на месторождении "Шах Дениз", Азербайджан имеет хорошие возможности для разработки как зеленого, так и голубого водорода. Кроме того, существующая инфраструктура поставки природного газа - Южный газовый коридор потенциально позволит смешивать водород с природным газом для экспорта.