Стоимость азербайджанской нефти продолжает рост
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 31 августа повысилась на 1,57 доллара США и составила 91,43 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.
На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,61 доллара - до 90,46 доллара за баррель.
Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,57 доллара, составив 73,1 доллара за баррель.
Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 31 августа увеличилась на 1,26 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 87,36 доллара за баррель.
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