В Пекине откроется Торговый Дом Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в "X".

"В рамках нашего визита в Китайскую Народную Республику мы, вместе с нашими коллегами, проведем встречи с рядом официальных представителей и руководителей компаний. Мы примем участие в церемонии открытия Торгового Дома Азербайджана в Пекине и других мероприятиях", - говорится в публикации.

Отметим, что сотрудничество в транспортной сфере, в частности в рамках проекта "Один пояс - один путь", привело к увеличению объёмов перевозок грузов из Китая через Азербайджан на Запад. Торговый оборот между двумя странами также продемонстрировал рост за последний год. Конечно, пандемия COVID-19, потрясшая весь мир, не могла не отразиться на сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем. Однако по сравнению с допандемическими показателями товарооборот между двумя странами в 2022 году не претерпел резкого снижения и составил 2,15 миллиарда долларов США (2,18 миллиарда долларов в 2019 году). Таким образом, показатель 2022 года увеличился на 20,7 процента в годовом исчислении (1,78 миллиарда долларов в 2021 году).

Напомним, что в 2021 и 2022 годах Китай занимал четвертое место среди основных торговых партнеров Азербайджана.