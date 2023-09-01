Токаев прогнозирует значительное увеличение перевозок по Среднему Коридору

Объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору) могут быть увеличены в пять раз.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу.

"Важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала призван сыграть Транскаспийский маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами - Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

Предстоит построить новый "сухой порт" на переходе "Бахты", ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора. Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти", - сказал он.

По его словам, это реальные примеры сопряжения китайского мегапроекта "Пояс и Путь" с национальными инициативами.

"Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших соседей по Центральной и Южной Азии", - добавил Токаев.

Отметим, что Средний коридор - это транспортный и торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через несколько стран региона. Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он проходит через Каспийское море Азербайджан, оттуда - Грузию, Турцию и достигает Европы.