Цены на газ в Европе растут

Биржевые цены на газ в Европе первым утром осени растут на 3%, до 406 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 405,3 доллара (+2,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.14 мск их стоимость составляет 406,4 доллара (+2,9%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 394,8 доллара за тысячу кубометров.

Газовые котировки в августе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Затем они скорректировались, но остаются выше среднемноголетних уровней.

Причиной такого удорожания эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских предприятиях сжижения газа американской нефтегазовой компании Chevron - Gorgon и Wheatstone.