Азербайджан подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Китаем - ФОТО
Подписано рамочное соглашение между министерством экономики Азербайджана и Государственным комитетом по развитию и реформам Китая об укреплении производственного потенциала и инвестиционном сотрудничестве.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X" (Twitter).
Министр отметил, что соглашение было подписано на встрече с председателем Государственного комитета по развитию и реформам Китая Чжэн Шаньцзе. По его словам, реализация соглашения будет способствовать укреплению двусторонних экономических связей и усилению инвестиционного сотрудничества.
"На встрече с Шаньцзе мы поделились своими взглядами на реализованные инциативы в направлении развития азербайджано-китайских экономических отношений, участия нашей страны в проекте "Один пояс - один путь", продвижения взаимных инвестиций и укрепления сотрудничества", - говорится в публикации министра экономики.
Отметим, что делегация возглавляемая Микаилом Джаббаровым в данный момент находится с официальным визитом в Китае. В рамках визита запланировано открытие Торгового Дома Азербайджана в Пекине и другие мероприятия.
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