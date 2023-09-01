https://news.day.az/economy/1594322.html Всемирный банк назначил нового регионального директора по Южному Кавказу
Всемирный банк назначил нового регионального директора по Южному Кавказу
Новым региональным директором Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу назначена Роланда Прайс, сообщает в пятницу Day.Az.
Согласно сообщению на сайте банка, Прайс приступает к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.
Отметим, что Роланда Прайс сменила на этом посту Себастьяна Молинеуса.
До нового назначения Прайс была официальным представителем Всемирного банка в Руанде.
Напомним, что Себастьян Молинеус был назначен на должность регионального директора по Южному Кавказу в 2019 году.
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