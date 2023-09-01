Всемирный банк назначил нового регионального директора по Южному Кавказу

Новым региональным директором Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу назначена Роланда Прайс, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно сообщению на сайте банка, Прайс приступает к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.

Отметим, что Роланда Прайс сменила на этом посту Себастьяна Молинеуса.

До нового назначения Прайс была официальным представителем Всемирного банка в Руанде.

Напомним, что Себастьян Молинеус был назначен на должность регионального директора по Южному Кавказу в 2019 году.