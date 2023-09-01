ВТБ (Азербайджан) продлевает до конца сентября действие сниженной процентной ставки по кредитам наличными под 10,99% годовых. Оформление кредита доступно на сумму от 300 до 40 тыс. манатов сроком до 5 лет. Всего по итогам первого полугодия выдачи розничных кредитов превысили 117 млн манатов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 60% - доля кредитов наличными.

Условия по сниженной ставке до конца сентября также действуют по программе рефинансирования. В рамках нее клиенты могут объединить несколько кредитов других банков в один или получить дополнительные денежные средства под низкий процент.

"Кредиты наличными сегодня один из самым востребованных продуктов у населения республики. По итогам первого полугодия их доля в объеме выдач розничных кредитов банка превысила 60%, а в целом продажи увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ориентируясь на потребности клиентов, мы приняли решение продлить действие сниженной ставки по потребительским займам до конца сентября, чтобы они смогли решить свои важные финансовые задачи без дополнительной нагрузки на семейный бюджет", - прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

В ВТБ (Азербайджан) кредит наличными можно оформить, оставив онлайн-заявку на сайте банка или в отделениях, а также через контактный центр по номеру 986. Новым клиентам для перечисления кредитных средств доступен выпуск банковской карты. Доставка карты осуществляется на любой удобный для клиента адрес в пределах города Баку и Абшеронского полуострова.