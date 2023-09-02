Запасы газа в европейских хранилищах достигли рекордного уровня

Европейские страны продолжают закупать газ на зиму, за день запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в регионе увеличились примерно до 102,5 миллиарда кубометров, что для конца лета является рекордным значением за последние годы, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По данным GIE, запасы в ПХГ в Евросоюзе подросли на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 92,8%. Это на 12,1 п.п. больше, чем на аналогичную дату за последние пять лет.

Общий объем газа в хранилищах в Евросоюзе достиг примерно 102,5 миллиарда кубометров. Больше всего газа сейчас в хранилищах в Германии (23 миллиарда кубометров, 93,88%), Италии (17,6 миллиарда, 92,73%) и Франции (11,8 миллиарда, 88,94%).

Если европейские страны за сутки закачали около 158 миллионов кубометров, то выкачали - порядка 48 миллионов кубометров. Отбор газа из хранилищ превысил закачку в Австрии, Чехии, а также Великобритании.

Темпы закачки держатся на минимальных августовских значениях с начала прошлой недели, когда показатель заполненности европейских ПХГ почти перешагнул порог в 92%.