Нетрадиционные игроки финрынка Азербайджана смогут выпускать платежные карты

Утвержденный закон "О платежных услугах и платежных системах" позволит всем финтех игрокам и участникам финансового рынка Азербайджана выпускать платежные карты и электронные деньги, а также осуществлять переводы денежных средств.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель директора департамента платежных систем Bank of Baku, руководитель экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Тамерлан Рустамов.

По его словам, с принятием закона ожидается, что больше преимуществ получат финтех игроки, нежели регулирующий орган.

"Так, финтехи смогут внедрять инновационные решения и технологии, прежде всего, для предоставления конкурентоспособных платежных услуг и формирования нового клиентского сегмента. В качестве примера данных услуг можно привести эмиссию платежных карт цифровых денег, а также переводы денежных средств", - отметил он.

Кроме того, по мнению Рустамова, для платежных систем открываются возможности применения технологии "Открытого банкинга" (Open Banking).

"Проведенные исследования дают основания говорить о том, что в странах, где принят аналогичный закон, наблюдается расширение и диверсификация деятельности цифровых платформ. По мере цифровой трансформации мы станем свидетелями применения деятельности платежного агента не только в физической форме, но и в электронной, через различные мобильные решения", - добавил он.

Напомним, что закон "О платежных услугах и платежных системах" был принят Милли Меджлисом (парламентом) 14 июля, а 9 августа - подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.