Азербайджанская нефть уверенно растет в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 1 сентября повысилась на 2,07 доллара США и составила 93,5 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,07 доллара - до 92,53 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,99 доллара, составив 75,09 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 1 сентября увеличилась на 2,08 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 89,44 доллара за баррель.