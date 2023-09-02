Азербайджан представил местные продукты на международной торговой выставке в Китае.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в "X" (Twitter).

"Ярмарка, способствующая развитию глобальной торговли услугами, является ценной платформой для демонстрации экономического потенциала Азербайджана, инвестиционных возможностей и местной продукции", - говорится в публикации.

Отметим, что делегация возглавляемая Микаилом Джаббаровым в данный момент находится с официальным визитом в Китае. В рамках визита запланировано открытие Торгового Дома Азербайджана в Пекине и другие мероприятия.

Напомним, что первого сентября Азербайджан подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Китаем.

Кроме того, в рамках визита в Китайскую Народную Республику делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана, обсудила сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и перспективные проекты по развитию инфраструктуры.