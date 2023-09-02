https://news.day.az/economy/1594473.html Обновленная цена природного газа на нью-йоркской бирже
Обновленная цена природного газа на нью-йоркской бирже
Цена фьючерсных котировок на природный газ на нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизилась.
Как сообщает Day.Az, цена фьючерсов на природный газ со сроком поставки в октябре за 1 млн. BTU (British thermal unit - британская тепловая единица) снизилась на 0,22% и составила $2,762.
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