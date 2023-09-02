Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X" (Twitter).

"В ходе встречи с председателем China Energy International Group Co., Ltd. Лю Цзэсянем мы обсудили проекты, реализуемые в энергетическом секторе Азербайджана, перспективы сотрудничества с компанией, а также потенциал "зеленой" энергетики нашей страны и проекты, реализуемые на освобожденных территориях", - говорится в публикации.

Отметим, что делегация, возглавляемая Микаилом Джаббаровым, находится с официальным визитом в Китае. В рамках визита запланированы открытие Торгового дома Азербайджана в Пекине и другие мероприятия.

Кроме того, в рамках визита в Китай делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана, обсудила сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и перспективные проекты по развитию инфраструктуры.

Напомним, что первого сентября Азербайджан подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Китаем.