Укрепляется сотрудничество между Азербайджаном и китайскими компаниями

Азербайджанская делегация, возглавляемая министром экономики Микаилом Джаббаровым, приняла участие в церемонии открытия Китайской международной выставки торговли услугами CIFTIS, обсудила расширение сотрудничества с руководителями компаний China Energy International Group Co. Ltd., Wenzhou Nixin и Wontai Power.

Как сообщает в субботу Day.Az, в мероприятии, на котором представлены услуги тысяч местных и зарубежных компаний, приняли участие руководители государственных структур Китая и других стран. Азербайджан с 2019 года представляется на CIFTIS единым стендом.

Представители делегации Азербайджана провели встречи с главами китайских компаний, в ходе которых была подчеркнута значимость развития сотрудничества, предоставлена информация о благоприятной бизнес-среде Азербайджана, проектах в сфере альтернативной энергетики, а также о созданных для инвесторов возможностях, проектах в сфере альтернативной энергетики и перспективных направлениях партнерства.

На встрече с председателем компании China Energy International Group Co. Ltd. Лю Жесиангом была предоставлена информация о потенциале Азербайджана в области "зеленой" энергии и проектах, реализуемых в этом направлении на освобожденных от оккупации территориях. Представители азербайджанской делегации ознакомились с информацией о деятельности компании. Стороны обсудили сотрудничество в сферах опреснения морской воды, солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

С председателем компании Wenzhou Ningshing Trading Co. Ltd. Фэном Цианшанем обсуждались ход реализации осуществляемого компанией в нашей стране проекта по строительству завода по производству керамических плит и перспективы сотрудничества.

На встрече с вице-президентом компании Wontai Power Лином Бошенгом были отмечены возможности инвестирования в проекты ветровой станции и аккумуляторной системы хранения энергии. Стороны обсудили потенциал реализации проекта аккумуляторной системы хранения энергии на основе государственно-частного партнерства и другие вопросы сотрудничества.