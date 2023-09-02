Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и китайской Wontai Power

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Китай обсудил с вице-президентом компании Wontai Power Лином Бошенгом вопросы потенциального сотрудничества.

Как передает в субботу Day.Az, об этом министр написал на своей странице в соцсети "X".

"Мы обменялись мнениями о благоприятной среде, созданной для инвесторов в Азербайджане, потенциале нашей страны и возможностях сотрудничества в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики", - говорится в публикации.

Отметим, что делегация, возглавляемая Микаилом Джаббаровым, находится с официальным визитом в Китае. В рамках визита запланированы открытие Торгового дома Азербайджана в Пекине и другие мероприятия.

Кроме того, в рамках визита в Китай делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана, обсудила сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и перспективные проекты по развитию инфраструктуры.

Напомним, что первого сентября Азербайджан подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Китаем.