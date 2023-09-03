Посол Китая сообщил об усилении тенденции отказа от доллара

Посол Китая в Турции Лю Шаобин заявил, что в мире усиливается тенденция отказа от использования американского доллара. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает журнал Aydınlık.

Посол КНР подчеркнул, что страны - участницы БРИКС тяготеют к ведению торговли в национальных валютах. По его словам, в ответ Соединенные Штаты принимают односторонние меры с целью сохранения своего лидерства на глобальной арене.

"Доллар - это инструмент мирового господства США. Поэтому тенденция отказа от использования доллара усиливается", - подчеркнул он.

Дипломат заявил, что КНР на втором месте в рейтинге крупнейших экономик мира. Он добавил, что в настоящее время в стране наблюдается переход на расчеты в юанях.