В Китае представлены инвестиционные и бизнес-возможности Азербайджана

Обсуждены возможности партнерства Азербайджана и Китая в сферах энергетики, торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, транзита, ИКТ, туризма и по другим направлениям.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве экономики Азербайджана.

В рамках Китайской международной выставки торговли услугами (CIFTIS) состоялось мероприятие "Год инвестиций в Китай: конференция по продвижению большей открытости в сфере услуг".

Выступая на конференции, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров отметил значимость для страны инновационно-ориентированных инвестиционных возможностей Китая. Приверженность азербайджанской экономики диверсификации, инновациям и трансформации обеспечивает благоприятную среду для иностранных инвесторов. Обладающий стратегическим положением на пересечении Востока и Запада Азербайджан имеет большие возможности для привлечения китайских инвесторов. Министр экономики отметил, что Азербайджан вносит значимый вклад в укрепление регионального партнерства путем предоставления услуг в транспортной, энергетической и других сферах. В этом плане особое значение имеют реализуемые в Азербайджане проекты и возможности Свободной экономической зоны Алят.

Министр указал на возможности реализации совместных проектов, основанных на применении инноваций и умных технологий в процессе реинтеграции освобожденных от оккупации территорий.

В ходе мероприятия министр коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао проинформировал участников конференции об инвестиционных возможностях Китая, секторе услуг, а также потенциале сотрудничества в этих сферах.

В рамках конференции выступили государственный министр Департамента Великобритании по бизнесу и торговле Доминик Джонсон, заместитель исполнительного директора Международного торгового центра Дороти Тембо и другие спикеры. Мероприятие продолжилось сессиями и переговорами.

Находящаяся с визитом в КНР делегация Азербайджана в рамках CIFTIS посетила с единым стендом Invest in Azerbaijan. Наша страна уже пятый раз участвует в этом мероприятии в рамках единого стенда.

В этом году выставка охватила такие направления сектора услуг, как ИКТ, финансы, культура, туризм, спорт, цепочки снабжения, бизнес, проектный консалтинг, строительство, здравоохранение и защита окружающей среды. На стенде Made in Azerbaijan представлены инвестиционный потенциал, качественная и конкурентоспособная продукция Азербайджана. На стенде предоставлена подробная информация о деятельности Агентства поощрения экспорта и инвестиций, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Свободной экономической зоны Алят, Азербайджанской инвестиционной компании и Фонда развития предпринимательства, а также предлагаемых бизнесу услугах, механизмах поддержки и возможностях потенциального сотрудничества с зарубежными инвесторами.

Министр экономики АР Микаил Джаббаров провел встречу с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Гао Юанюань, в ходе которой стороны отметили значимость взаимных визитов в реализации экономического потенциала, рассмотрели вопросы определения новых возможностей для расширения экономических связей.

В Пекине состоялся Азербайджано-китайский инвестиционный и торговый форум. В мероприятии приняли участие предприниматели и представители государственного сектора.

Министр экономики АР Микаил Джаббаров подчеркнул, что мероприятие является платформой, символизирующей крепкие и устойчивые связи, имеет особое значение для обсуждения экономического роста, расширения торговли и возможностей сотрудничества. Подъем азербайджано-китайских отношений на уровень стратегического партнерства открывает широкие перспективы для развития торгово-экономического сотрудничества. Между двумя странами подписан ряд соглашений, направленных на укрепление экономических отношений по поощрению и защите инвестиций и предотвращению двойного налогообложения, а также документы о техническом и экономическом сотрудничестве. Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Между странами осуществляется эффективное инвестиционное сотрудничество. В Азербайджане зарегистрировано 275 компаний с китайским капиталом. Кроме того, китайские компании подали заявки на участие в инфраструктурных проектах, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана. Компания Huawei уже участвует в проектах "Умное село" и "Умный город" в этом регионе.

Тесное сотрудничество налажено с Китаем и на уровне глобальных инициатив в сфере транспорта и логистики. Азербайджан вложил значительные инвестиции в развитие инфраструктуры Среднего коридора, который является важной частью проекта "Один пояс, один путь", инициированного Китаем.

Министр также проинформировал о реформах и росте в экономике Азербайджана. Было отмечено, что за прошедший период Азербайджан успешно перешел от ресурсозависимой экономики к экономике, развивающейся на инновациях, предпринимательстве и наукоемкой промышленности. В прошлом году реальный ВВП Азербайджана вырос на 4,6%. Подчеркнуты поддерживаемые инициативами правительства в нашей стране налоговые льготы, льготное кредитование и благоприятный инвестиционный климат, расширение государственно-частного партнерства.

Президент Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Гао Юанюань подчеркнула наличие хороших перспектив для расширения партнерства между деловыми кругами, рассказала о развитии сотрудничества по различным направлениям.

Заместитель директора Департамента иностранных инвестиций и экономического сотрудничества Министерства коммерции Китая Су Юаньцзи, заместитель секретаря Рабочей комиссии Китая Ли Цян, генеральный вице-президент China Energy International Group Co., Ltd. Линь Сяодан и представители других китайских структур поделились своим видением расширения торгово-экономических связей с Азербайджаном, взаимном признании и реализации инвестиционных возможностей наших стран, возможности сотрудничества в сфере зеленой энергии и по другим вопросам.

Глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства развития экономических зон Эльшад Нуриев, исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Ульви Мансуров проинформировали о мерах по привлечению иностранных инвестиций, благоприятных условиях для инвесторов.

В рамках форума обсуждено укрепление партнерства между деловыми кругами, перспективы реализации совместных инициатив по различным направлениям.