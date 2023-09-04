IFC нацелена на сотрудничество с Азербайджаном для развития возобновляемой энергетики

Международная финансовая корпорация (IFC) имеет все возможности для работы с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии и помочь стране выйти на новый уровень развития в этой сфере путем привлечения частных инвестиций, сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте, передает Day.Az.

Она отметила, что IFC и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) работают с правительством Азербайджана над тем, как реализовать дорожную карту развития морской ветроэнергетики и привлечь девелоперов и частных инвесторов.

"Хотя значительный рост добычи нефти и газа сыграл ключевую роль в укреплении экономики Азербайджана, диверсификация энергетики является ключом к обеспечению будущей устойчивости страны в постпандемический период. Двигаясь вперед, Азербайджан готов оптимизировать свой ненефтяной сектор посредством инновационных инициатив частного сектора в соответствии со своей концепцией национального развития до 2030 года. Диверсификация от нефти и газа поможет ускорить работу по декарбонизации, повысив конкурентоспособность. Азербайджан обладает достаточными ресурсами возобновляемой энергии, в частности, имеется значительный потенциал в области морской ветроэнергетики. По оценкам, проведенным в рамках Программы помощи управлению энергетическим сектором Всемирного банка, технический потенциал морской ветроэнергетики страны составляет 157 гигаватт, по сравнению с текущей общей установленной мощностью - около 8 гигаватт", - сказала Дуарте.

Она отметила, что дорожная карта развития морской ветроэнергетики, опубликованная министерством энергетики Азербайджана, МБРР и IFC, показывает, что страна имеет потенциал для установки 7 гигаватт морской ветровой энергии к 2040 году.

"Использование этой энергии ветра поможет обеспечить до 7 миллиардов долларов США местной валовой добавленной стоимости. Поскольку Азербайджан следует модели роста, возглавляемой частным сектором, развитие морской ветроэнергетики позволит стране сделать энергетический сектор более конкурентоспособным, а также поможет достичь нулевых выбросов в этом секторе. В конечном итоге, Азербайджан может экспортировать возобновляемую энергию своим соседям и в Европу, превращаясь в региональный энергетический центр", - добавила региональный менеджер IFC на Южном Кавказе.

Стоит отметить, что Азербайджан пользуется большой международной поддержкой в развитии возобновляемых источников энергии.

Уже заключен ряд договоров с зарубежными партнерами. Соглашения с такими компаниями, как Masdar, ACWA Power, bp, а также контракт с австралийской компанией Fortescue Future Industries на 12 гигаватт имеют стратегическое значение с точки зрения увеличения поставок энергоресурсов в Европу.

К концу года планируется сдать в эксплуатацию первую электростанцию солнечной энергии мощностью 240 МВт. Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании и контракты по выработке 10 ГВт электроэнергии.

Основным рынком сбыта "зеленой" энергии из Азербайджана является Европа и уже имеется конкретный проект, в рамках которого будет осуществляться поставка энергии из возобновляемых источников. Так, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.